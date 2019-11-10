Süreç Film’in, Show TV’de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, dün akşam yayınlanan eğlenceli bölümüyle izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Babalarının doğum günlerini unutan kızların Kuzey'e sürpriz doğum günü partisi düzenlediği final sahnesinde asıl sürpriz Yıldız’dan geldi. Kuzey, Yıldız’ın teklifini kabul etmesiyle mutluluktan havalara uçarken, gelen davetsiz misafir izleyicileri şaşırttı. Kuzey ve Yıldız’ın 20 yıllık aşk hikayesi başladı derken gelen Şule ikilinin mutluluğuna engel olacak mıydı?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ!

Kuzey Yıldız’ı İlk Aşk ABC1’de yüzde 7.26 rating ve yüzde 18.87 izlenme payı, AB’de yüzde 5.80 rating ve 15.53 izlenme payı, Total’da 8.82 rating ve yüzde 22.75 izlenme payıyla tüm kategorilerde birinci oldu. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #kraliçegeridöndü etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #kraliçegeridöndü etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 13 saat 15 dakika, dünyada 2 saat 40 dakika TT listesinde kaldı.

KUZEY, YILDIZ’A AŞKINI İTİRAF ETTİ!

Kuzey’in ağzından Şule ismini duyan Yıldız gözyaşlarına hakim olamayarak evi terk etti. Neler olduğunu, ne yaptığını hatırlamayan Kuzey ise her yerde onu aradı. Sonunda Ağlama Kayası’na giden Yıldız’ı bulan Kuzey, ona aşkını itiraf etti ama Yıldız, ona inanmadı. Fakat Kuzey, Yıldız’a aşkını inandırmaya, kaybolan yıllarını geri almaya kararlıydı.

“Bize bir şans ver!”

ŞULE GERİ DÖNDÜ!

Yıldız’ın ise beklediği an geldi; artık biraz da Kuzey aşk acısı çekecekti. Yıldız, her şeye yeni baştan başlamak isteyen Kuzey’in çıkma teklifini düşüneceğini söylerken Kuzey, Yıldız için dağları bile delmeye hazırdı. Kuzey Yıldız’a aşkını inandırmak için elinden geleni yapmaya başladı. Kuzey’in doğum gününü unutan kızlar herkesin bir arada olacağı, eski ve yeni küslerin barışacağı bir organizasyon düzenledi. Yıldız, sürpriz yaparak geldiği doğum günü partisinde Kuzey’in çıkma teklifini kabul etti. İkilinin yirmi yıl bekleyen aşk hikâyesi sonunda başladı derken geri dönen Şule, ikilinin mutluluğuna engel olacak mıydı?

Kuzey, Yıldız’ı sırtında taşıyor;

İşte Yıldız’ın, Kuzey’in teklifini kabul ettiğinde Şule’nin geldiği o anlar;

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı’nın 10. bölüm tanıtımı yayınlandı. Şule’nin geri döndüğü tanıtımda Kuzey’in hala evli olduğunu öğrenen Yıldız öfkeden deliye dönüyor. Kuzey, Yıldız’ın aşkından vazgeçmezken, Şule bir kez daha Yıldız’ın karşısına çıkıyor. Şule, Kuzey ve Yıldız aşkına darbe vururken, ikilinin tekrar bir araya gelip gelemeyeceği merakla bekleniyor.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 10. bölüm tanıtımı: