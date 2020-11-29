Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta, Yıldız ile Kuzey evlendi. Düğüne Resul Dindar sürprizi damgasını vururken, Yıldız ile Kuzey'in mutlu halleri herkesin yüzünü güldürdü. Sonsuza kadar "evet" diyecekleri o büyük an için masaya geçtikleri sırada ise Yaşar'ın gelmesiyle büyük bir korku yaşandı ancak Yaşar, Yıldız'ı affederek evlenmelerine onay verince herkes derin bir nefes aldı. Sonunda Yıldız ile Kuzey sonsuza kadar "evet" diyerek 20+1 yıllık aşklarını evlilikle taçlandırdı.

"Sonsuza kadar evet!"

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Total’de 9.23 rating ve yüzde 19.05 izlenme payıyla birinci olurken, ABC1’de yüzde 6.05 rating ve yüzde 12.44 izlenme payı, AB’de yüzde 4.49 rating ve 9.86 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte #DüğünZamanı etiketi uzun süre sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

KUZEY, KINADAN KAÇTI!

Yıldız ile Kuzey'in kınası eğlenceli bir şekilde başladı ancak ilerleyen saatlerde polislerin kınaya gelmesiyle eğlence yerini telaşa bıraktı. Kuzey ve Sefer kınadan kaçmak zorunda kaldı. Polislere yakalanmamak için kendilerini bir tırın arkasına atan ikili, tırın hareket etmesiyle ne yapacaklarını şaşırdı. Cevher ise herkesi şaşkınlığa uğratan bu durumun nedenini tüm aileye açıkladı. Suçsuzluğunu ispat eden Cevher, polislerin Kuzey ve Sefer'in peşinde olmadığını belirtti. Habersiz bir şekilde saklandıkları tırın arkasında Ünye'ye kadar giden Kuzey ve Sefer, Yıldız'ı aramaları sonucunda suçsuz olduklarını öğrenip geri döndü.

"Dönüşüm muhteşem olacak!"

YILDIZ VE KUZEY FOTOĞRAF ÇEKİMİNDE!

Büyük gün gelip çattığında ise düğün fotoğrafları için Yıldız ile Kuzey hazırlandı. Fotoğraf çekiminde romantik anlar ekrana gelirken ikili için özel olan yerlerde muhteşem fotoğraflar ortaya çıktı. İkili, kendileri için anlamlı olan yerlerde adeta geçmişe yolculuk yaparken bu anlar izleyenleri de duygulandırdı.

Yıldız ve Kuzey'in fotoğraf çekimi;

KADIOĞLU EVİNDE DUYGUSAL ANLAR!

Düğün öncesi babasının olmadığını gören Yıldız, gerçekleri duyunca sinirlendi. Yaşar'ın hafızası yerine geldiği için bağlı tutulmasına izin vermeyen Yıldız, babasının yanına gidip konuşmak istedi. Yıldız'ın babası ile yüzleşmesi sonucunda Yaşar, evden Kuzey'in gelini olarak çıkmasına izin vermedi ancak Yıldız her şeye rağmen helallik isteyerek evden ayrıldı.

İşte Yıldız'ın evden çıktığı o anlar;

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 42. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kuzey'in damat uğurlamasıyla şoke olduğu eğlenceli tanıtımda kavuşan Kuzey ile Yıldız evlerine geliyor. Kuzey romantik halleriyle Yıldız'ı heyecanlandırırken, kapıda bekleyen davetsiz misafir Sefer izleyenleri gülümsetiyor.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Cengiz Bozkurt, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 42. Bölüm Tanıtımı;