Kuzey'in zorlu sınavı!

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Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu, Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken dizide, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın bu akşam ekrana gelecek 38. bölümünde Yıldız, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırmıştır ve büyük bir hayal kırıklığı içindedir. Bulut, kayıtsız şartsız hayatından çıkıp gidecektir. Kuzey ve Yıldız’ın aralarındaki engeller bir bir ortadan kalkıyor gibi görünmektedir.

Bu zamana kadar iki aşığın göğünden bir an olsun ayrılmayan kara bulutlar bir bir dağılmaya, nihayet gün yüzü onlara da gülmeye başlamıştır. Kuzey ve Yıldız, artık sadece aşklarını ve geleceklerini düşünmelilerdir.

Bir yandan hazırlıklara başlarken bir yandan bu büyünün bozulmasından delicesine korkmaktadırlar.

Nitekim korktukları başlarına gelir. Yirmi yıllık aşkın, yirmi yıllık engeli Yaşar, kendini gösterir. Kuzey’in aşkını, kendi yöntemleriyle sınayacaktır.

Kuzey, kendine fazlasıyla güvense de sınavlar çok zor ve tehlikelidir. Kuzey, bir Yıldız’a dokunabilmek için uçmayı göze alabilecek midir? Buna cesaret etse bile sonunda Yıldız’a dokunmayı başarabilecek midir? Yoksa…

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 38. Bölüm Tanıtımları: