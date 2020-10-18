Bulut, Yıldız ve Kuzey'i ayırmak için gözünü kararttı!

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Süreç Film’in, Show TV’de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Bulut'un, Kuzey ve Yıldız'ı ayırmak için yaptıkları seyircilere pes dedirtti. Yıldız'ı, Kuzey'den ayrılması için sevdikleriyle tehdit eden Bulut finalde Sefer'i vurarak herkesi şoke etti.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk ABC1’de yüzde 3.40 reyting ve yüzde 9.21 izlenme payı, AB’de yüzde 2.96 reyting ve 8.32 izlenme payı ve Total’da 5.67 reyting ve yüzde 15.58 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler

#HepBirlikte etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı.

KUZEY'İN DÜŞMANINA KARŞI HERKES BİRLİK OLDU!

Kuzey'in gizli düşmanı, kızlara kadar ulaşarak artık ne kadar tehlikeli olduğunu gösterince herkes birlik olup harekete geçti. Sefer, pampasını korumak için nöbet tutarken bacanakları da zorlu eğitimlerden geçirerek düşmana karşı hazır hale getirdi. Tüm Mollaoğulları ve Kadıoğulları da gelecek tehlikeye karşı tetikteydi.

Rambo Sefer'in antremanı;

KUZEY SALDIRIYA UĞRADI!

Sahilde ateş başında oturan Kuzey, Yıldız için türkü söylerken bu duygusal anlarda hiç beklenmedik bir saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz bir kişi Kuzey'i boğmaya çalıştı. Tehlikenin artık nereden geleceği belirsizdi. Öte yandan Yıldız da Kuzey için telaşlanmaya başlamış, Bulut'un tüm yaptıkları iki aşığı uzaklaştırmak yerine birbirine daha çok yakınlaştırmıştı ancak Bulut, hedefine ulaşmak için her yolu denemeye devam etti.

İçlerine sızarak hem Yıldız'la hem Kuzey'le yakın olan Bulut, iki aşığı manipüle ederek birbirinden uzaklaştırmaya çalıştı. Yıldız'ın üniversite arkadaşlarını Ordu'ya çağırarak sürpriz yapan Bulut, Kuzey'i gelen gruptan Erdinç'e karşı dolduruşa getirince olay çıktı. Kuzey kıskançlığına yenik düşüp Yıldız'ın arkadaşına kafa atınca ikili arasında gerilim yaşandı.

Kuzey Mollaoğlu-Beyaz Giyme Toz Olur

SEFER VURULDU!

Bulut, Kuzey'in üzerine oyunlar oynadıkça, Kuzey kendini haklı çıkarmaya çalışıyordu. En sonunda gözünü karartan Bulut, sesini değiştirerek Yıldız'ı aradı ve Kuzey'den ayrılmazsa sevdiklerine zarar vereceğini söyleyerek tehdit etti. Aldığı tehditle korkudan ne yapacağını bilemeyen Yıldız, fenerde Kuzey ve Sefer'le buluştu.

Kuzey, Yıldız'a destek olurken Sefer de ikilinin birbirine sahip çıkması gerektiğini söyledi. Tam bu anlarda patlayan silahla herkes şoke oldu. Sefer'in vurulduğu final anları izleyenlere korku dolu anlar yaşattı.

Bulut, Sefer'i vuruyor;

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 37. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kuzey ve Yıldız'ın bir arada olduğu romantik anların izleyenleri gülümsettiği tanıtımda Yaşar'ın hafızasını kaybedip sadece Kuzey ve Yıldız'ı hatırlaması dikkat çekiyor. Kuzey ve Sefer, gizli düşmanın kim olduğunu öğrenmeye çalışırken Yıldız, Kuzey'i öperek uzun süredir beklenen kavuşmayı gerçekleştirecek mi merakla bekleniyor.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 37. Bölüm Tanıtımı: