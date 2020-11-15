Kuzey Yıldızı İlk Aşk 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor.
KUZEY YILDIZI İLK AŞK 39. SON BÖLÜM İZLE
KUZEY YILDIZI İLK AŞK 40. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
KUZEY YILDIZI İLK AŞK’IN 39. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Kuzey ile Yıldız'ın önündeki engeller tek tek kalkarken iki aşık için evlilik telaşı başladı, Kadıoğlu ve Mollaoğlu ailesini kız isteme telaşı sardı. İki taraf da hazırlıklara son sürat başlarken yaşanan eğlenceli anlar seyircilere kahkaha dolu bir akşam yaşattı. Kadınların kuafördeki hazırlığı büyük bir heyecanla başlarken, gelen başka bir grupla çıkan tartışma herkesin kısa süreli de olsa gerilmesine sebep oldu.
Kuaför, kıyafet, yüzük alışverişi derken büyük an geldi çattı, Yıldız'ı Kuzey'e istemek için herkes Kadıoğlu evinde toplandı. Yaşar tam Yıldız'ı Kuzey'e verecekken gelen sürpriz kişi ise herkese büyük bir şaşkınlık yaşattı. Yıldız'ın amcası Cevher Kadıoğlu kız isteme merasimine bomba gibi düştü.
Yıldız'ı vermeyeceğini söyleyerek tatsız bir şakayla herkese korku yaşatsa da sonunda yüzükler takıldı; Kuzey ile Yıldız nişanlandı! İkilinin yüzükleri taktıktan sonra ilk inatlaşması ise çok gecikmeden yaşandı. Yıldız, Bahar'ın restoranına ortak olup iş hayatında yeni bir adım atınca bu fikre Kuzey pek sıcak bakmadı.
Üstüne Yıldız'ın sahneye çıkıp şarkı söylemek istemesi Kuzey'in kıskanç yüzünü yine ortaya çıkardı. Yıldız'ın sahnede şarkı söylerken Resul Dindar'ın gelmesi ise bölüme damgasını vurdu.
Resul Dindar ile Yıldız'ın düeti büyük beğeni topladı. Kuzey ile Yıldız'ın hayatında her şey sorunsuz ilerlerken Yıldız ve ekibinin, kuaförde gerilim yaşadıkları grupla aralarında kavga çıkması yeni bir sorunu beraberinde getirdi. Yıldızlar karakola düştü. Kuzey, Yıldız'ı kurtarmak için hemen harekete geçip polisleri ikna etme çabalarına başladı. Peki Kuzey'in ikna çabaları işe yarayacak mıydı?
Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü 21 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!