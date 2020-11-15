Kuzey Yıldızı İlk Aşk 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 39. SON BÖLÜM İZLE

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 40. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KUZEY YILDIZI İLK AŞK’IN 39. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kuzey ile Yıldız'ın önündeki engeller tek tek kalkarken iki aşık için evlilik telaşı başladı, Kadıoğlu ve Mollaoğlu ailesini kız isteme telaşı sardı. İki taraf da hazırlıklara son sürat başlarken yaşanan eğlenceli anlar seyircilere kahkaha dolu bir akşam yaşattı. Kadınların kuafördeki hazırlığı büyük bir heyecanla başlarken, gelen başka bir grupla çıkan tartışma herkesin kısa süreli de olsa gerilmesine sebep oldu.

Kuaför, kıyafet, yüzük alışverişi derken büyük an geldi çattı, Yıldız'ı Kuzey'e istemek için herkes Kadıoğlu evinde toplandı. Yaşar tam Yıldız'ı Kuzey'e verecekken gelen sürpriz kişi ise herkese büyük bir şaşkınlık yaşattı. Yıldız'ın amcası Cevher Kadıoğlu kız isteme merasimine bomba gibi düştü.

Yıldız'ı vermeyeceğini söyleyerek tatsız bir şakayla herkese korku yaşatsa da sonunda yüzükler takıldı; Kuzey ile Yıldız nişanlandı! İkilinin yüzükleri taktıktan sonra ilk inatlaşması ise çok gecikmeden yaşandı. Yıldız, Bahar'ın restoranına ortak olup iş hayatında yeni bir adım atınca bu fikre Kuzey pek sıcak bakmadı.

Üstüne Yıldız'ın sahneye çıkıp şarkı söylemek istemesi Kuzey'in kıskanç yüzünü yine ortaya çıkardı. Yıldız'ın sahnede şarkı söylerken Resul Dindar'ın gelmesi ise bölüme damgasını vurdu.

Resul Dindar ile Yıldız'ın düeti büyük beğeni topladı. Kuzey ile Yıldız'ın hayatında her şey sorunsuz ilerlerken Yıldız ve ekibinin, kuaförde gerilim yaşadıkları grupla aralarında kavga çıkması yeni bir sorunu beraberinde getirdi. Yıldızlar karakola düştü. Kuzey, Yıldız'ı kurtarmak için hemen harekete geçip polisleri ikna etme çabalarına başladı. Peki Kuzey'in ikna çabaları işe yarayacak mıydı?

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.



Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü 21 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!