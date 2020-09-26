Kuzey Yıldızı İlk Aşk 34. yeni bölüm fragmanı geldi mi? sorusu dizinin takipçileri tarafından merakla sorgulanıyor. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk 33. son bölümde yaşananlar...

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 34. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 33. SON BÖLÜM

Aynı kadına bir kez daha yenilmiş, aynı adam tarafından yine aldatılmıştır. Fakat bu kez karşısında af dileyen, masumiyetini ispatlamaya çalışan bir adam vardır. Yıldız, Kuzey’e inanmak istese de aklında hep soru işaretleri vardır. Bir türlü Kuzey’e tam anlamıyla güvenemez.

Kuzey’in tekrar açtığı yarayı, Bulut sarmaya çalışmaktadır. Kuzey’in boşluğunu doldurabileceğini zannetmektedir. Ama Yıldız, bu boşlukla yirmi yıldır yaşamaktadır. Kuzey’le dolmayacaksa hep boş kalacaktır. Kuzey, bir anda alt üst olan hayatını düzeltmek için elinden geleni yaparken nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunun farkında değildir. Bu tehlike, Kuzey'le Yıldız’ı birbirine yakınlaştıracak mı, yoksa iki aşığın arasındaki uçurumu daha da mı derinleştirecektir?

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu, Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken dizide, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.