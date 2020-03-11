Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı’nın 25. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Kuzey'in Yıldız'dan vazgeçmediği ve onu tekrardan kazanmak için yollar aradığı eğlenceli tanıtımda Sefer ve Kuzey kahveyi birbirine katıyor. Kuzey'in romantik serenatı karşısında Yıldız'ın neler yapacağı ise merakla bekleniyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor.

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk 25. bölüm 2. fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 25. BÖLÜM FRAGMANLARI

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

KUZEY YILDIZI İLK AŞK’IN 24. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kuzey ve Yıldız çektikleri aşk acısıyla ağır bir depresyona girerken, Çetin'in şikayeti üzerine Yıldız tutuklandı. Haberi alır almaz silahını kaptığı gibi Çetin'i vurmaya giden Kuzey'i, Sadullah durdurdu. Şule ve Tülin'in işbirliği yaptığını ispatlayan görüntüleri Kuzey'e verdi. Yıldız mahkemede kendini savunmayı reddederek Ruhi'yi korurken, Kuzey ve Sefer onu kurtarmak için harekete geçti. İlk iş olarak Ruhi'yi buldular ancak teslim olmaya ikna edemediler. Ruhi, Yıldız'ın serbest kalması için Çetin'i vurduğu silahı vererek kaçmayı tercih etti. Yaşar ve Şeref, ailelerinin yardımıyla Çetin'i kaçırdı.

Kuzey, aşkından vazgeçmeyerek aralarına giren tüm engelleri kaldırmaya yemin ederken, Yıldız'ın öfkesi dinmek bilmedi. Kuzey'in hapishaneye ziyarete gelmesiyle iyice gerilen Yıldız fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kuzey ve Sefer'in Ruhi'den suç aletini alması, Yıldız'ın suçsuzluğunu ispatladı. Hakim karşısında gerçekleri söylemek zorunda kalan Yıldız, Kuzey ve Pembe'nin de şahitlik etmesiyle tutuksuz yargılandı. Final sahnesinde ise Şule'nin, Kuzey ve Yıldız'a boşanmayı kabul ettiğini söylemesi herkesi şoke etti. Bu beklenmedik gelişme YılKuz aşkını kurtarabilecek miydi?

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.