Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı’nın 22. bölüm tanıtımı yayınlandı. Yıldız’ın adım adım Kuzey’i takip ettiği eğlenceli tanıtımda Sefer ve Nahide’nin baş başa kalma istekleri hüsranla sonuçlanıyor. Kuzey yeni planı için harekete geçerken, Tülin ve Kuzey’in romantik akşam yemeğinde neler olacağı merakla bekleniyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk 22. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 22. BÖLÜM FRAGMANI

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü 22 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

KUZEY YILDIZI İLK AŞK’IN 21. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kuzey ve Sefer başlarını büyük bir belaya soktu. Sefer, kaçmaya çalışırken Zübeyir'in adamlarının eline düştü. Kuzey, Yıldız ve Nahide'nin de çabaları sonuç vermeyince efsane dörtlü Zübeyir'in evinde mahsur kaldı. Zübeyir'in Nahide'ye olan ilgisi Sefer'i kıskançlık krizine sokarken, ihtiyaç duydukları yardım Osman'dan geldi. Kapadokya'dan memlekete dönen ekip evde ailelerin öfkesiyle karşılaştı. Yaşar, çocukları evlatlıktan reddetti.

Evden kovulan Yıldız, Sefer, Nahide ve Poyraz; Mollaoğlu evine sığındı. Doktor'un Pembe'ye romantik evlenme teklifi keyifli anlara sahne olurken, Kuzey'in gündeminde ise boşanma davası vardı. Yıldız'la aşkının önündeki engelleri kaldırmak ve özgürlüğüne kavuşmak isteyen Kuzey, Şule'den yine kurtulamadı. Kuzey ve kızları bu sorunu ortadan kaldıracak bir plan yaptı. Kuzey, Şule'nin asistanı ve kara kutusu Tülin'in ona olan aşkını kullanarak ihtiyacı olan kanıtlara ulaşacaktı. Final sahnesinde Şule'nin Yıldız'ın karşısına çıktığı anlarda gerilim yükselirken Şule, Kuzey’in Tülin’le görüntülerini Yıldız’a izletti. Şule, YılKuz aşkını bozabilecek miydi?

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 21. BÖLÜM İZLE