Kuzey Yıldızı 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuzey Yıldızı'nın yeni bölüm fragmanında, Kuzey’le sürekli inatlaşan Yıldız’ın arıları Kuzey ve kızlarının üzerine saldığı anlar heyecanı yükseltirken, tanıtım eğlenceli sahneleriyle beğeni topluyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana gelecek.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk bu akşam heyecan dolu ilk bölümüyle ekrana geldi. Yıldız’la sözlenip İstanbul’a okumaya gittiğinde başka bir kadına aşık olup evlenen ve üç çocuk sahibi olan Kuzey, eşi tarafından terk edildi. Üzerine dolandırılıp, sıfır noktasına gelince kızlarıyla birlikte memleketine dönmeye karar verdi. Fakat Kuzey’i ne kendi ailesi ne de diğer köylüler kabul etti. Kendini bildi bileli Kuzey’i seven, ondan başkasını gözü görmeyen Yıldız ise onu geldiği yere göndermeye, döndüğüne pişman etmeye yeminliydi. Yıldız, her fırsatta Karadeniz’i Kuzey’e dar etse de Kuzey, geri dönmeye niyetli değildi. Yıldız’ın giderek alevlenen öfkesiyle ikilinin hesaplaştığı anlarda her şey Kuzey’in iki dudağının arasındaydı. Kuzey’in, “Çünkü ben seni…” diye başladığı sözlerini nasıl bitireceği merakla beklenecek.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!