03 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Show TV'nin yeni dizisi Kuzey Yıldızı’nın 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuzey ve Yıldız’ı yakalayan Sefer’in öfkeden deliye döndüğü tanıtımda, “This is Ordu”dan nasibini bu kez Yıldız ve Nahide alıyor. Kuzey’in aşk itirafı izleyenleri şaşırtırken, gözyaşlarına boğulan Yıldız, Kuzey’e inanamıyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk bu akşam heyecan dolu 8. bölümüyle ekrana geldi. Yıldız’a âşık olmadığını bir kez daha dile getiren, hatta bu kez işi büyütüp bunu resmen dağa taşa haykıran Kuzey, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Yıldız, hayatında belki de ilk defa Kuzey’i bu kadar şaşırtmayı başardı. Kuzey’in kendisine âşık olduğunu iddia eden Yıldız, bu hamlesiyle Kuzey’le olan ilişkisindeki dengeleri değiştirme yolunda ilk adımı attı.
Kuzey’le Yıldız’ı birleştirmek için elinden geleni yapan Nahide, Yıldız’a hızlandırılmış aşk dersleri vermeye başladı. Kuzey, hayatında hiç yaşamadığı bir durumun içine düşerken, Yıldız bunun tadını çıkardı. Barışan Kadıoğulları ve Mollaoğulları küs geçirdikleri yılların acısını çıkarırken, Kuzey de kızları ve ablalarıyla uğraştı. Bir tarafta aşk acısı çeken kızları, bir tarafta aşkından ne yapacağını şaşıran ablası, Kuzey’i delirme noktasına getirdi. Şükrü ve Feride, hastanede yatan Ömer’in yanına gitmeye çalışırken kaza geçirdi. Kuzey ve Yıldız’ın yardımıyla hastaneye yetiştirilen ikili kazayı ucuz atlattı. Kuzey ve Yıldız’ı bir araya getirmek için yemin eden Nahide, tabii ki ortağı Pembe’den yardım istedi. Ordu’nun kalpleri ayarlama enstitüsünün devreye girmesiyle kırık kalpler sonunda birleşecekti. Kuzey ve Yıldız’a sürpriz bir doğum günü organizasyonu yapan Nahide ve Pembe planlarını uygulamaya koydu. Dileklerini dileyen Kuzey ve Yıldız limonatalarındaki ilacın etkisiyle derin bir uykuya daldı. Uyandığında yanında Kuzey’i bulan Yıldız, Kuzey’in eski karısının adını sayıklamasıyla gözyaşlarına hâkim olamadı.
Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü 9 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!
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