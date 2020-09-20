Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 33. bölüm tanıtımı yayınlandı. Yıldız, gördüklerinden sonra öfkeyle haykırırken, boynundaki pusulayı kopararak Kuzey'e veriyor. Kuzey, Sefer'e olanları anlatınca sert bir tokat yerken, Bulut'u Yıldız'la görünce olay çıkarıyor. Bulut'a saldıran Kuzey'i ise Yıldız sert bir hamleyle durduruyor. Yıldız'ın fotoğraflarıyla dolu bir odada oturan Bulut herkesi şoke ederken, söylediği sözler dikkat çekiyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor.
KUZEY YILDIZI İLK AŞK’IN 32. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Kuzey, Yıldız'ın itirafıyla ne yapacağını şaşırdı. Kızlarının bu acı haberi duyunca yaşayacaklarını düşünüp üzülen Kuzey, gerçekleri öğrenmek için Şule'nin yanına gitti. Aşkı ve vicdanı arasında kalan Yıldız, kızları kendinden uzaklaştırmaya çalıştı. Çetin'in verdiği hazine haritasını çözmeye çalışan Yaşar, Sefer, Cihan ve Pembe Farsça bildiği için Kamer'den yardım istedi. Olayın içine dahil olan Poyraz ve Kamer, duyduklarını Sefer ve Nahide'ye anlatınca dördü hazinenin peşine düşmeye karar verdi. Şule, kızlara hastalığını anlatarak öleceğini söyledi. Gerçekleri duyan kızlar ağlayarak annelerine sarılırken, Kuzey de kızları için destek vermek zorunda kaldı. Bu acı haberle ailenin tekrardan bir araya geldiğini gören Yıldız kendine yeni bir sayfa açmaya karar verdi. Bir süre uzaklaşıp yalnız kalmak isteyen Yıldız, valizini toplayarak yayladan ayrıldı. Kuzey'in ise mavişinin uzaklaşmasına izin vermeye niyeti yoktu.
Yıldız'ı, Ruhi'ye takip ettirerek gittiği yeri ve yeni başladığı işi öğrendi. Yıldız'ın Ordu'ya gelen kankası Bulut, Kuzey'i kıskançlık krizine soktu. Herkesin peşine düştüğü hazinenin yeri Pembe'nin rahmetli eşinin mezarlığı çıkınca işler karıştı. Pembe, rahmetli kocasının mezarını kazdırmak istemedi. Sefer, Nahide, Poyraz ve Kamer, Pembe'yi mezarlıktan uzaklaştırmaya çalıştı ancak kendileri de bekçiye yakalandı. Hazine avında yaşananlar izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. Bulut ve Yıldız akşam yemeğinde buluşurken, anneleriyle yemeğe çıkan kızlar Kuzey'in de gelmesi için ısrar etti. Yemekte içkiyi fazla kaçıran Kuzey sarhoş olup, Bulut ve Yıldız'ın yanına gitti. Yıldız'ı kıskanan Kuzey, olay çıkarıp Bulut'a kafa atınca Yıldız'ın sert tepkisiyle karşılaştı. Finalde ise Şule oynadığı yeni oyunla Yıldız ve Kuzey aşkını yine bir çıkmaza soktu. Şule, Kuzey'i evde sarhoş bir şekilde sızmış halde buldu. O sırada Yıldız, Kuzey'i arayınca telefonu Şule açtı. Bunun üzerine Kuzey'in yanına yatan Şule bir selfie çekerek bunu Yıldız'a gönderince, Yıldız büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Kuzey ve Yıldız aşkı tüm bu yaşanan sarsıcı olayları aşabilecek miydi?
Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!