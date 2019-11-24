Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı’nın 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Mine ve Feride’nin, Gökçe’yi ikna etmeye çalıştığı tanıtımda Kuzey, Yıldız’la tekrar sevgili olmak istiyor. Yıldız’ın hasta olan Kuzey’e baktığı tanıtım eğlenceli sahneleriyle izleyenleri gülümsetiyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor.

KUZEY YILDIZI 12. BÖLÜM FRAGMANI

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk bu akşam heyecan dolu 11. bölümüyle ekrana geldi. Sonunda amacına ulaşan Kuzey, Yıldız’ı kaçırdı. İki aşık nihayet gözlerden uzak ve baş başa kalmayı başardı. Kuzey, Yıldız’ın kalbini fethetmeye kararlıydı. Tüm şartlar Kuzey’in lehineydi fakat o bunu fırsata çevirmeyi bildi. İki aşığın aralarındaki buzlar erimeye başladı. Feride’yi kaçıran Ömer, ona evlenme teklifi etti. Ömer’in teklifini kabul etmeyen Feride, Ömer’in babasıyla karşı karşıya geldi.

Kaçan ve kaçırılan sadece Kuzey’le Yıldız değildi. İçlerinde en azimlisi, kaçırma işini en çok ciddiye Pembe, doktoru kaçırmak için büyük bir organizasyona girişti. Makûs talihini yeneceğine inanan Pembe, bu kez de babasına yakalandı. Kuzey, Yıldız’la aralarındaki buzları eritmeye çalışırken bir yandan da Şule cephesinde mücadeleye devam etti. Şule, Kuzey’e boşanmak istemediğini söylerken, Gökçe de anne ve babasına rest çekti. Gökçe’nin, Şule’nin boşanmak istemediğini Yıldız’a söylememesi için Kuzey, Nahide’den yardım istedi. Mine ve Feride’yi de muhbirlik yapmaları için Şule’nin yanına gönderdi. Kuzey, Yıldız’la arasına girecek tüm engelleri bertaraf etmek için herkesi organize etse de Yıldız’ın kapısına gelen Gökçe’yi engelleyemedi. Peki Gökçe, Yıldız’a gerçekleri söyleyecek miydi?

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.