Kuzey Tunçelli, Avrupa üçüncüsü
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ın ev sahipliği yaptığı Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nın 800 metre serbest stil finalinde yüzen rekortmen sporcu Kuzey Tunçelli, 07:52.39’luk derecesiyle Avrupa Gençler 3'üncüsü oldu. Milli yüzücü aynı zamanda yüzmüş olduğu bu derece ile 15-16 Yaş Türkiye rekorunu da kırma başarısı gösterdi.
Fenerbahçeli milli sporcu, geçtiğimiz günlerde şampiyonanın 1500 metre serbest finalinde suya girmiş ve Avrupa gençler şampiyona rekoru kırarak altın madalyanın sahibi olmuştu.