Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile taksi çarpıştı: 3 yaralı
İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda, yolcu otobüsü ile taksinin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile taksinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Otoyolun Çamlık mevkisinde Birol K. idaresindeki şehirler arası otobüs, aynı yönde ilerleyen Yusuf Kenan Ç. yönetimindeki taksiyle çarpıştı.
SÜRÜCÜLER İLE MUAVİN YARALANDIFotoğraf: İHA
AA'nın haberine göre, kazada sürücüler ile otobüsteki muavin Fırat Ü. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDIFotoğraf: AA
Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.