7 yıldır kinetik heykeller yapıyor
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yaşayan sanatçı Vladimir Gyorgiev, 7 yıldır kinetik heykeller yapıyor
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te çalışmalar yürüten kinetik heykel sanatçısı Vladimir Gyorgiev, 7 yıl önce başladığı sanatında şimdiye kadar 30 eser ortaya koydu.
Gyorgiev, AA muhabirine çalışmalarını anlattı.
Yedi yıl önce bu sanatı icra etmeye başladığını belirten 52 yaşındaki Gyorgiev, kinetik sanat ile tanışmasının ilk bakışta aşk olduğunu ifade etti.
Bu tarz heykellerin kusursuz görünümü ve mekanizmasını beğenen ve bu yüzden bunlara sahip olma isteğini anlatan Gyorgiev, bölgede bulamayınca bu sanatı icra etmeyi bir tutkuya çevirdiğini söyledi.
Gyorgiev, "Tüm hikayenin içine biraz daha ciddi bir şekilde girdim. Burada birçok şey hakkında çok fazla bilgi olduğunu ve güzel sonuçlara ulaşmak için birçok becerinin olduğunu gördüm. Böylece birkaç alet satın almaya başladım, aldığım bazı aletlerin kullanımını ise öğrenmem gerekiyordu" diye konuştu.
Kinetik heykellerin üretiminin, heykelin karmaşıklığına bağlı olarak birkaç günden birkaç haftaya kadar sürebileceğini, tüm parçalarının elle yapıldığını aktaran Gyorgiev, şu ifadeleri kullandı:
"Zamanın büyük bir kısmı, nasıl görünmesi gerektiği, ne kadar büyük olması gerektiği, heykelde kaç parça olması gerektiği konusunda harcanıyor, bu yüzden heykelin şekli de düşünülmeli, hatırlanmalı, çizilmelidir. Her parçanın kendine özel büyüklüğü var, hepsi aynı değil. İşe koyulana kadar oldukça zaman var."
Heykel yapma tekniklerini öğrendiği günleri anlatan Gyorgiev, bu süreçte birçok engelle karşılaştığını, yıllara ihtiyacı olduğunu ancak çok çaba sarf ederek istediğini elde etmeyi başardığını dile getirdi.
Gyorgiev heykellerinin rüzgarın yardımıyla hareket ettiğini kaydetti.
Kimsenin bu sanatla ilgili sırrını söylemediğini, kendisinin icat etmek zorunda kaldığına işaret eden Gyorgiev, "İnternette sadece dış kısmını görüyorsun ancak içindeki sistemi kimse sana anlatmıyor. Kendin icat edeceksin. Hala diğer sanatçıların sistemlerinin nasıl çalıştığını, içlerinde rulman bulunan sistemlerin nasıl yapıldığını bilmiyorum. Kimse bunu anlatmıyor" ifadelerini kullandı.
Şimdiye kadar yaklaşık 30 heykel yaptığını belirten Gyorgiev, sanatını görenlerden aldığı beğeni ve olumlu tepkinin benzersiz hobisine devam etmesi konusunda kendisini cesaretlendirdiğini sözlerine ekledi.
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