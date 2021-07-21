Kuzey Makedonya'nın doğal güzelliği, Matka Kanyonu

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Yaklaşık 500 hektarlık bir alana yayılan ve içerisinde Treska nehrinin geçtiği kanyonun sonunda Matka barajı yer alıyor. İçinde barındırdığı bitki türlerinin yaklaşık yüze 20'si endemik türlerden oluşuyor. Matka Kanyonu'nda sadece bu bölgeye özgü 77 tür kelebek yaşıyor.

Ziyaretçilerin tekne turu yapabildiği kanyonun yüksek kayalıklarında ise dağcıların alpin stil tırmanış gerçekleştirmelerine izin veriliyor. Kanyon içerisinde uzunlukları 20 ile 176 metre arasında değişen 10 mağara bulunuyor. Yılın belli zamanlarında içerisini sis kaplayan kanyon kapanma saati olmadan gün boyu ziyaretçilerini ağılıyor. Ziyaretçilerden giriş ücreti ise alınmıyor.