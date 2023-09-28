Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Kuzey Kore'ye 'yasa dışı' giren asker Travis King, ABD'ye döndü

        Kuzey Kore'ye 'yasa dışı' giren asker Travis King, ABD'ye döndü

        Kuzey Kore'ye 'yasa dışı' giren ve dün serbest bırakılan ABD askeri Travis King, ülkesine döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 11:58 Güncelleme: 28.09.2023 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuzey Kore'ye 'yasa dışı' giren asker ABD'ye döndü
        ABONE OL
        ABONE OL

        CNN'in ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, King'i taşıyan ABD ordusuna ait uçak, Teksas'taki hava üssüne indi.

        GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

        CNN, King'in birkaç kişi tarafından uçaktan çıkarıldığına ilişkin görüntüleri paylaştı.

        ABD'li üst düzey yetkililer, dün, temmuzda Kuzey Kore sınırını geçerek bu ülkeye "yasa dışı" girdiği belirtilen ABD'li asker King'in, İsveç hükümetinin yardımıyla Kuzey Kore'den Çin'e transferinin gerçekleştiğini, askerin ABD'li yetkililere teslim edildiğini aktarmıştı.

        TRAVIS KING OLAYI

        Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler (BM) Komutanlığı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD'li bir sivilin 18 Temmuz'da "izinsiz ve isteyerek" Kuzey Kore sınırını geçtiğini açıklamıştı.

        REKLAM

        Daha sonra ortaya çıkan ayrıntılarda, 23 yaşındaki King'in asker olduğu, Güney Kore'de gece kulübünde bir sivili darbetmek ve polis aracını tekmelemek suçundan 2 aya yakın hapis cezası aldığı kaydedilmişti. King'in, 10 Temmuz'da serbest bırakılarak disiplin cezası için ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Fort Bliss Askeri Üssü'ne geri gönderilmek istendiği belirtilmişti.

        KUZEY KORE SINIR DIŞI EDİLECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

        Asker eşliğinde getirildiği havalimanında, pasaportunu kaybettiği gerekçesiyle uçağın kapısından geri dönen King'in, daha sonra havalimanından ayrılarak turistlerin yer aldığı Kuzey ile Güney Kore arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) olan fiili sınır köyü Panmunjom'a düzenlenen tura katıldığı aktarılmıştı.

        Güney Kore'deki BM Komutanlığı, ABD'li askerin nerede olduğuna dair Kuzey Kore'den bilgi talebinde bulunulduğunu ve gelen ilk yanıtta King'in gözaltına alındığının bildirildiğini duyurmuştu.

        Kuzey Kore, dün, sorgulanması tamamlanan King'in sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kuzey kore
        #dünya
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        10 bin liralık silah için öldürmüş!
        10 bin liralık silah için öldürmüş!
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Tam 4 gün oldu! Açelya'nın çantası bulundu!
        Tam 4 gün oldu! Açelya'nın çantası bulundu!
        Yasak alanda toplandı! 5.5 ton kum şırlanı ele geçirildi!
        Yasak alanda toplandı! 5.5 ton kum şırlanı ele geçirildi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        "Akvaryum için" dedi... Ağlayarak kendini savundu!
        "Akvaryum için" dedi... Ağlayarak kendini savundu!
        Irak'taki yangın anı kamerada
        Irak'taki yangın anı kamerada
        Eminönü'nde denize atmıştı! 25 yıl...
        Eminönü'nde denize atmıştı! 25 yıl...
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Philadephia'da birçok mağaza yağmalandı
        Philadephia'da birçok mağaza yağmalandı
        "Adeta perişan oldu"
        "Adeta perişan oldu"
        Magandalar tabancalarını balkondan attı!
        Magandalar tabancalarını balkondan attı!
        O emeklilerin prim desteği iptal
        O emeklilerin prim desteği iptal
        Volkswagen'de üretim durdu
        Volkswagen'de üretim durdu
        Banka ile sanayinin kâr yarışında kim önde?
        Banka ile sanayinin kâr yarışında kim önde?
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Ve geliyor... Kuvvetli sağanak uyarısı
        Ve geliyor... Kuvvetli sağanak uyarısı
        Akıllı böcekler...
        Akıllı böcekler...
        Acılı ailelerden büyük tepki! "96 canın bedeli 15 yıl mı?"
        Acılı ailelerden büyük tepki! "96 canın bedeli 15 yıl mı?"
        Sanayici çalışanını koruyamadı
        Sanayici çalışanını koruyamadı
        Habertürk Anasayfa