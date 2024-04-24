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        Haberler Dünya Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong: Karşı konulmaz askeri güç inşa edeceğiz

        Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong: Karşı konulmaz askeri güç inşa edeceğiz

        Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jung, düşmanlarına gözdağı verdi. Kim, askeri harcamalara devam edeceklerini söyledi

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 24.04.2024 - 02:33 Güncelleme: 24.04.2024 - 02:33
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        "Karşı konulmaz askeri güç inşa edeceğiz"
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        Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, ABD’nin Güney Kore’yle düzenlediği askeri tatbikatlar ve ülkesinin ordusuyla ilgili konuştu.

        Reuters’ın, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı’ndan aktardığına göre Kim, ABD’nin bölgede “Güney Kore’nin kukla askeri gangsterleriyle” düzenlediği tatbikatların bölgesel güvenliği tehlikeye attığını savundu.

        Kim, “Egemenliğimizi, güvenliğimizi ve bölgesel barışı korumak için karşı konulmaz ve en kuvvetli askeri gücü inşa etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

        Güney Kore ile ABD'nin "ortak savunma duruşunun güçlendirilmesi" hedefiyle düzenlediği "Özgürlük Kalkanı" adlı 11 gün süren ortak tatbikat, 14 Mart'ta tamamlanmıştı.

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        İki ülke, Japonya’nın da katılımıyla bu ayın başlarında ortak hava tatbikatı da gerçekleştirmişti.

        Washington ve Seul, bu tatbikatları Kuzey Kore’nin tehditlerine karşı savunma amaçlı olduğunu savunuyor.

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        Pyongyang ise bu askeri tatbikatların, ABD’nin Kuzey Kore’ye karşı nükleer savaş hazırlığı olduğunu öne sürüyor.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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        #kuzey kore
        #askeri
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