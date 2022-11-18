Kuzey Kore kıtalararası olduğu düşünülen bir balistik füze fırlattı

Japon yetkililer gazetecilere, füzenin Japonya'nın 200 kilometre açığına düştüğünü söyledi.

Reuters, Japon yetkililerin, füzenin ABD anakarasına ulaşmak için yeterli menzilde olduğunu söylediklerini de bildirdi.

Bu deneme, Kuzey Kore’nin ABD’nin bölgedeki askeri varlığını artırmaya devam etmesine karşı bir uyarı olarak daha küçük bir füze fırlatmasından bir gün sonra geldi.

Bölgede gerilim artarken, nükleer silah kapasitesini geliştirmeye çalışan Kuzey Kore bu yıl rekor sayıda füze denemesi yaptı.

Nükleer silahlardan arındırma görüşmeleri duraklayınca, Pyongyang 2017’den beri ilk kez kıtalararası balistik füze denemelerine yeniden başlamıştı.

Japonya Savunma Bakanı Yasukazu Hamada gazetecilere son füzenin 15.000 km uzaklığa kadar gidebilme kapasitesi olduğunu söyledi.

Hükümet Sözcüsü Hirokazu Matsuno, 1.000 km menzil ile yaklaşık 6.000 km yükseklikte yol aldığını ve Hokkaido'daki Oshima-Oshima adasının yaklaşık 200 kilometre batısında denize düştüğünü söyledi.

Japonya Başbakanı Fumio Kişida, hasar olmadığını ancak Kuzey'in tekrarlanan füze denemelerine “tahammül edilemeyeceğini” söyledi.

Reuters, hem Japon hem de ABD birliklerine ev sahipliği yapan Misawa Hava Üssü’nün Facebook sayfasına dayanarak, askerlere kısa bir süre için korunma pozisyonuna geçmelerinin emredildiğini bildirdi.

Perşembe günü Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui, ABD'nin bölgesel varlığını güçlendirme planlarına "daha sert" bir yanıt verileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Bu haftanın başlarında ABD Başkanı Joe Biden, G20 zirvesi sırasında Çinli mevkidaşı Şi Jinping ile Kuzey Kore'nin son füze denemelerini görüşmüştü.

ABD lideri, son dönemde gerçekleşen füze denemelerinin Pyongyang’ın yakında yedinci nükleer denemesini gerçekleştireceği korkusunu artırmasının ardından Çin'i Kuzey Kore'yi dizginlemek için nüfuzunu kullanmaya çağırmıştı.

Biden, Güney Koreli mevkidaşı Yoon Suk-yeol ve Japonya Başbakanı Fumio Kişida ile de Kuzey Kore’yi görüşmüştü.

Biden daha sonra, Kuzey Kore'nin "kışkırtıcı davranışı" karşısında üç müttefikin "her zamankinden daha bir arada” olduğunu söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Kuzey Kore'nin ABD ve Güney Kore istihbarat servislerinin aylardır uyarmasına rağmen yedinci bir nükleer silah testi gerçekleştirmesi halinde “ortak bir yanıt" sözü verdi.

Güney Kore ordusuna göre, bu ayın başlarında Pyongyang bir kıtalararası balistik füze fırlattı ancak denemenin ortasında başarısız oldu. Bu denemeden sonra ABD ve Güney Kore, ortak hava tatbikatlarının bitiş tarihini uzattı.

Ekim ayında Kuzey Kore, Japonya üzerinden bir balistik füze fırlattı. Bu, beş yıl sonra ilk kez oldu.

Pyongyang, ağır yaptırımlara rağmen 2006 ile 2017 yılları arasında altı nükleer deneme gerçekleştirdi ve yedincisini planladığına inanılıyor.