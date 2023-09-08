Kuzey Kore, ilk taktik nükleer denizaltısını tanıttı

Bunun vakit kaybetmeden yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizen Kim, taktik nükleer silahlarla donatılmış sualtı ve diğer deniz araçlarının stratejik görevini yerine getirmek üzere hızlı bir şekilde donanmaya kazandırılmasının önemli olduğunu söyledi.