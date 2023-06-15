Kuzey Koreli ekonomi uzmanı Peter Ward, "Orta sınıf insanların yaşadıkları yerde açlıktan ölmesi çok endişe verici." dedi. Henüz tam ölçekli bir toplumsal çöküşten ve kitlesel açlıktan bahsetmediklerini belirten Ward, Kuzey Kore'nin "felaket" düzeyde "ciddi bir kıtlığın eşiğinde" olduğunu ileri sürdü.

Ülkedeki insan hakları ihlallerini belgeleyen Kuzey Kore İnsan Hakları Veri Merkezinin (NKDB) yöneticisi Hanna Song da "Son 10-15 yılda gıda kıtlığıyla ilgili çok az duyumlar alıyorduk. Ancak şu anki durum bizi Kuzey Kore tarihinin en zor dönemlerine geri götürüyor." ifadesini kullandı.