"İnsanlar kaybolmak ve ölmek için dağlara çıkıyor"
Röportajda Ji Yeon takma adı kullanılan Pyongyanglı kadın, üç kişilik bir aileden oluşan komşularının açlıktan öldüğüne tanıklık ettiğini belirterek, "Onlara su vermek için kapılarını çaldık ama kimse cevap vermedi. Yetkililer içeri girdiğinde onları ölü bulduklarını söyledi." şeklinde konuştu.
Ji Yeon, halk arasında, geçimlerini sağlayamadıkları için evlerinde intihar eden veya ortadan kaybolmak ve ölmek için dağlara çıkan insanların konuşulduğunu ifade etti. Ailesinin gıda ihtiyaçlarını temin etmek için zorlu bir mücadele içinde olduğunu dile getiren Ji Yeon, sürekli açlıktan ölecekleri korkusuyla yaşadıklarını söyledi.