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        Haberler Dünya Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı: Yapay zekalı ihbar uçaklarını denetledi | Dış Haberler

        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı: Yapay zekalı ihbar uçaklarını denetledi

        Balistik füze denemeleriyle gündemden düşmeyen Kuzey Kore, bu kez erken ihbar ve kontrol uçağı olduğu düşünülen hava aracını ilk kez tanıttı. Kuzey Kore lideri Kim, yapay zekalı ihbar uçaklarını denetledi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.03.2025 - 07:50 Güncelleme: 27.03.2025 - 07:50
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        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı
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        Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, erken ihbar ve kontrol uçağı olduğu düşünülen hava aracını ilk kez denetledi, Kim'in bu adımı ABD ve Güney Kore'ye gözdağı olarak değerlendirildi.

        Yapay zekalı intihar dronları dahil son teknoloji silahların performansını denetleyen Kim Jong-Un, ordunun insansız hava araçları (İHA) ve yapay zeka teknolojileri ile modernize edilmesi talimatını verdi.

        Kuzey Kore basınında yer alan açıklamaya göre, Kim Jong-Un, savunma sanayii kuruluşlarını denetleyerek geliştirilen son silah sistemleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. İhbar ve kontrol uçağı olduğu düşünülen ve ilk kez fotoğrafları yayınlanan bir hava aracına binen Kim, ayrıca yapay zeka tarafından desteklenen intihar dronlarının testine katıldı. Kim, yeni tip stratejik keşif İHA'yı da inceledi.

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        "DÜŞMAN HEDEFLERİNİ ETKİSİZ HALE GETİRMEYE KATKI SAĞLAYACAK"

        Burada yaptığı konuşmada ordunun insansız hava araçları ve yapay zeka teknolojileri ile modernize edilmesi talimatını veren Kim, "Modern savaşın gerekliliklerine uygun olarak bu bu teknolojilerin hızlı ve uzun vadeli gelişimini teşvik etmek önemlidir" ifadelerini kullandı.

        Yeni sinyal karıştırma ve saldırı sistemlerinin üretimine başlanmasından da memnuniyet duyduğunu vurgulayan Kim, "Güncel teknoloji ile geliştirilen özel araçlarımız, olası tehditlerin izlenmesinde ve hayati öneme sahip istihbarat bilgilerinin toplanmasında büyük rol oynayacak. Bu araçlar, düşman hedeflerini etkisiz hale getirme kabiliyetinin artırılmasına da katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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