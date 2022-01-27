Kuzey Kore'de 2 yıldır süren yasak sona mı erdi?

Kuzey Kore'nin, Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıllık sıkı karantina uygulamasının ardından sınırlarını yavaş yavaş açmaya başladığı öne sürüldü.
Kuzey'in sınırlarını yeniden açtığına dair belirtilerin Kuzey Kore yük treni trafiğinin Çin'e yeniden başlamasıyla görüldüğü belirtildi.
Kuzey Kore ile ilgili haberleriyle bilinen "38 North" web sitesine göre, ticari uydu görüntüleri, geçen hafta Yalu Nehri'ni geçen ilk Kuzey Kore yük treninin daha sonra Çin'den döndüğünü ve sınır kasabası Uiju'daki havaalanında kargo boşalttığını gösteriyor.
Ancak Güney Koreli yetkililer, Kuzey'in Çin ile kara ticaretini tamamen açıp açmadığının kesin olmadığını belirtiyor.
Güney Kore medyasında, Kuzey'in, mevcut lider Kim Jong-un'un babasının gelecek ay 80'inci ve ülkeyi kuran dedesinin nisanda 110. doğum yılı da dahil olmak üzere resmi tatillerde halka hediye edilecek yiyecek ve temel malzemeleri almak için Sinuiju ile Çin'in Dandong arasındaki demir yolunu geçici olarak yeniden açmış olabileceği öne sürüldü.
SINIR GEÇİŞLERİ DAHİL ÇOK SERT KISITLAMALAR
Kuzey Kore, Kovid-19 salgını nedeniyle son iki yıldır sınır geçişleri dahil çok sert kısıtlamalar uyguluyor.
Birleşmiş Milletler (BM) Kuzey Kore İnsan Hakları Özel Raportörü Tomas Ojea Quintana, Kim Jong Un'un salgın nedeniyle aldığı sert önlemlerin ülkeyi izole ettiğini ve halkın temel ihtiyaçlardan yoksun kaldığını belirterek, sınırlar kapalı kaldığı sürece kıtlık riskinin de büyüyeceği uyarısı yapmıştı.
BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.
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