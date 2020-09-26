Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi!

MSB'den yapılan açıklamada, Kuzey Irak'ta 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekAtıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.