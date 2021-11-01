Kuzey'de epik bir yolculuk hikayesi: Yoldan Gönüllü Çıktım

Gain'de yayına giren 'Yoldan Gönüllü Çıktım' isimli belgesel serisi, fotoğrafçı Levent Özçelik'in gözünden izleyiciyi İskandinavya'ya büyülü bir yolculuğa çıkarıyor. İlk 5 bölümüyle ücretsiz olarak izlenebilen programda Özçelik, Kuzey'in vahşi doğasını keşfediyor ve yüzyıllardır değişmeyen coğrafyayı fotoğraflıyor.
Ünlü fotoğrafçı Levent Özcelik'in izleyiciyi götürdüğü fotoğraf karesi gibi manzaralar, dünyada böyle yerler olduğuna inanması güç güzellikler sunuyor. Özçelik'in 2014 yılında başlayan 'The North Project' isimli projesi kapsamındaki yolculuk, yaz-kış eksi 35 derece ile artı 15 derece arasında değişen şartlarda, İskandinavya'nın şehirlerinden vahşi doğasına, göllerine, sert denizlerine ve dik tepelerine uzanıyor. Levent Özçelik, kışın üzerinde otomobil kullandığı donmuş göllerde, yazın gelmesiyle birlikte yüzüyor; bilmediği yollara sapıyor, kayboluyor ve sonra yeniden yolunu buluyor.
'Yoldan Gönüllü Çıktım', ilk bölümünde izleyici yaşamın 11 bin yıl önce başladığı ve eski geleneklerin halen devam ettiği dünyanın en epik manzaralarından birine sahip olan Lofoten'e doğru bir yolculuğa çıkıyor. İkinci bölümde Özçelik, İsveç'in masal kitabını andıran bölgelerinde geziniyor.
İzleyiciyi önce Göteborg, sonra renk renk kulübelerin olduğu Smögen ve Marstrand'la tanıştırıyor. Sonraki bölümde Norveç'in dağlarla çevrili Trolltunga bölgesinin güzelliklerine doğru yola çıkıyor. Önce Odda'ya oradan da 27 km'lik dünyanın en zorlu trekking yolunu aşarak Trolltunga'ya varıyor. Son olarak ise, kuzeyin en ilginç ve en güzel görselliğe sahip ülkelerinden Norveç'in Bergen kentinde, fotoğraf çekmeden durmanın imkansız olduğu sarp tepeler, sonsuz beyazlık ve alabildiğine berrak bir su karşısında büyüleniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!