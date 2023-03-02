Kuzenlerin feci sonu!

Rize de, dereye yuvarlanan otomobilin s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc Sercan (28) ile kuzeni Umutcan (25) K\u00f6ro\u011flu, ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi. \t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t Kaza, sabah saatlerinde il\u00e7enin F\u0131nd\u0131kl\u0131 il\u00e7esi H\u00fcrriyet Mahallesi nde meydana geldi. Sercan K\u00f6ro\u011flu nun kulland\u0131\u011f\u0131 53 ACJ 350 plakal\u0131 otomobil, kontrolden \u00e7\u0131karak Ar\u0131l\u0131 Deresi ne u\u00e7tu. \t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t Sürücü Sercan ile kuzeni Umutcan Köro\u011flu \t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t \u00c7evredekilerin ihbar\u0131yla b\u00f6lgeye ula\u015fan sa\u011fl\u0131k ve polis ekiplerinin kontrollerinde ara\u00e7ta s\u0131k\u0131\u015fan s\u00fcr\u00fcc\u00fc ile amcas\u0131n\u0131n o\u011flu Umutcan K\u00f6ro\u011flu nun hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi belirlendi. \t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t Otomobilden \u00e7\u0131kar\u0131lan kuzenlerin cans\u0131z bedenleri, Ka\u00e7kar Devlet Hastanesi morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131. Polisin kazaya ili\u015fkin soru\u015fturmas\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.