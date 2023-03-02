Kuzenlerin feci sonu!

Rize'de, dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü Sercan (28) ile kuzeni Umutcan (25) Köroğlu, yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde ilçenin Fındıklı ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sercan Köroğlu'nun kullandığı 53 ACJ 350 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Arılı Deresi'ne uçtu.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ulaşan sağlık ve polis ekiplerinin kontrollerinde araçta sıkışan sürücü ile amcasının oğlu Umutcan Köroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobilden çıkarılan kuzenlerin cansız bedenleri, Kaçkar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin kazaya ilişkin soruşturması sürüyor.