Kuzeni tüfekle öldürdü

DHA

Olay, saat 17.00 sıralarında Kestanederesi Mahallesinde bir elma bahçesindeki evde meydana geldi. İddiaya göre, N.A. (44) ile amcasının oğlu olan Veysel Akdeniz (36) arasında, Akdeniz'in, annesi H.A'yı (65) darbettiği gerekçesiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Akdeniz, tüfekle N.A.'ya ateş açtı. Saldırıdan yara almadan kurtulan N.A., evden tüfeğini alıp geldi ve Akdeniz'e iki el ateş etti. Akdeniz, kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akdeniz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Akdeniz'in cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsisi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu´na kaldırıldı.

Jandarma, N.A.'yı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.