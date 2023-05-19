Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Kuyumcu ile müşteriler kavga etti: 3 yaralı

Aydın'da kuyumcu ile müşteriler arasında kavga çıktı: 3 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kuyumcuda müşteriler ile kuyumcu arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı

Giriş: 19.05.2023 - 20:06 | Güncelleme: ABONE OL
Kuyumcu ile müşteriler kavga etti: 3 yaralı
İHA

Aydın'ın Nazilli ilçesi Uzun Çarşı'da saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, şehir dışından geldikleri belirtilen 3 kişi, kuyumcudan döviz almak istedi. Kuyumcu esnafı H.D., döviz alım satımı yapmadıklarını ve bu işlemin de yasal mevzuata uygun olmadığını söyledi. Bunun üzerine çıktığı belirtilen tartışma kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada müşteri olarak kuyumcuya geldiği belirtilen Y.Ö. ve kuyumcu esnafının yakınları İ.D. ve R.D. yaralandı. Kavga üzerine bölgeye polis 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri çıkan kavga ile ilgili soruşturma başlattı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Küçükçekmece açıklarında tankerde yangın çıktı
Küçükçekmece açıklarında tankerde yangın çıktı
Otomobil, park halindeki iki otomobile çarptı: 6 yaralı
Otomobil, park halindeki iki otomobile çarptı: 6 yaralı
İstanbul'da aranan 498 şüpheli yakalandı
İstanbul'da aranan 498 şüpheli yakalandı
Kayseri'de 'kız isteme' kavgası: 1 yaralı
Kayseri'de 'kız isteme' kavgası: 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.