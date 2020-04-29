Kuyruk sokumu kemiği; duruşun devamlılığını sağlayan, lif ve bağları güçlendiren, kalçalar arasındaki baskıyı dağıtma, sırt kemiğinin ve ilişkili yapının sabitlenmesini sağlayan omurga kemiğinin ucunda, kalçanın üst kısmında bulunan kemik yapısıdır.

Kuyruk sokumu kemiğinin ağrımasının nedenleri;

İncinme; omurga ya da kuyruk sokumu kemiğinin doğrudan veya dolaylı yoldan incinerek zarar görmesiyle meydana gelen ağrılardır. Kişi de otururken ağrı oluşumuna sebep olmaktadır.

Uzun süreli zorlama; aynı hareketlerin tekrarlandığı bir spor etkinliğinin yapılması sonucunda kuyruk sokumu kemiğinin esnemesi ve sırt kaslarında baskı oluşmasına neden olmaktadır. Dikkat edilmediği takdirde zedelenme sonucu bölgede kronik ağrı oluşumuna sebep olmaktadır.

Aşırı baskı; sürekli aynı pozisyonda durulmasından oluşan duruş bozukluğu sonucu; kuyruk sokumunun baskı altında kalarak, kronik ağrılara sebep olmasıyla meydana gelmektedir.

Aşırı kilo; bel kemiğindeki baskıyı arttırarak bel kemiğinin sıkışmasına ve kuyruk sokumunda kronik ağrılara neden olmaktadır.

Tümör; nadir görülmekle beraber kuyruk sokumunda şiddetli ağrıya bağlı kabızlık ve uzun süren pelvik enfeksiyon ile büyüyen kitlenin sonucu oluşabilmektedir.

Yaş faktörü; ilerleyen yaşla beraber kemik yapısında aşınma ve yıpranma gibi değişimler meydana gelmektedir. Bu durumda kıkırdak dokularda azalmaya neden olarak ağrı oluşmasına neden olabilmektedir.

Kemik çıkıntısı; kemiğin dışa doğru büyümesi ile oluşmaktadır. Eğer çıkıntı omurga kemiğinde meydana gelmişse, kuyruk sokumu ağrısı sürekli görülebilmektedir.

Omurgadaki sinirlerin sıkışması; bu bölgede bulunan baskı, kuyruk kemiğini uyarır ve bacaklar, bel bölgesi ve kuyruk sokumunda sürekli ağrıya sebep olabilmektedir.