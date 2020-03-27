27 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Her ne kadar dijitalleşme bilgi kaynaklarını ayağımıza kadar getirse de kütüphanelere duyulan gereksinim son bulmuyor. Çeşitli illerde açılan 20 yeni kütüphaneyle birlikte toplam sayı 1.235'e ulaştı.
Türkiye'nin Nüfusu: 83.154.997 (31 Aralık 2019)
Kütüphane başına 67.332 kişi düşüyor.
Halk ve Çocuk Kütüphanesi: 1.175
Edebiyat Kütüphanesi: 7
Gezici Kütüphane: 53
TOPLAM: 1.235
2019'da Açılan Kütüphaneler
1- Ordu Korgan Tepealan Halk Kütüphanesi
2- Erzurum Karaçoban İlçe Halk Kütüphanesi
3- Aydın Karpuzlu İlçe Halk Kütüphanesi
4- Ankara Bağlum Abdurrahim Karakoç Halk Kütüphanesi
5- Artvin Borçka İlçe Halk Kütüphanesi
6- Ardahan Damal İlçe Halk Kütüphanesi
7- Ankara Pursaklar İlçe Halk Kütüphanesi
8- Siirt 23 Nisan Çocuk Kütüphanesi
9- Kars Arpaçay İlçe Halk (DAP)
10- Konya Gar Kütüphanesi
11- Bingöl Yedisu İlçe Halk Kütüphanesi
12- Tokat Bebek ve Çocuk Kütüphanesi
13- İstanbul Havalimanı Kütüphanesi
14- Ordu Çocuk Kütüphanesi
15- Elazığ Alacakaya İlçe Halk Kütüphanesi
16- Bitlis Çocuk Kütüphanesi
17- Ordu Kabadüz İlçe Halk Kütüphanesi
18- Van Gevaş İlçe Halk Kütüphanesi
19- Şanlıurfa Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi
20- Ardahan Çıldır İlçe Halk Kütüphanesi
Yatırım Programında Yer Alan 20 Kütüphane Binası
1. Ankara Yenimahalle İlçe Halk Kütüphanesi ve Ankara Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi
2. Balıkesir İl Halk Kütüphanesi
3. Batman İl Halk Kütüphanesi
4. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi
5. Denizli İl Halk Kütüphanesi
6. Eskişehir İl Halk Kütüphanesi
7. İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi
8. Kahramanmaraş Elbistan İlçe Halk Kütüphanesi
9. Kırklareli İl Halk Kütüphanesi
10. Mardin İl Halk Kütüphanesi (GAP)
11. Sakarya İl Halk Kütüphanesi
12. Edirne İl Halk Kütüphanesi
13. Kastamonu İl Halk Kütüphanesi
14. Manisa İl Halk Kütüphanesi
15. Samsun İl Halk Kütüphanesi (DOKAP)
16. Siirt İl Halk Kütüphanesi (GAP)
17. Balıkesir Burhaniye İlçe Halk Kütüphanesi
18. Karabük Safranbolu İlçe Halk Kütüphanesi
19. Mersin Erdemli İlçe Halk Kütüphanesi
20. Erzurum İl Halk Kütüphanesi
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