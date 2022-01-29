'Kutlama' seyircilerle buluştu

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'Kutlama'nın Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen prömiyerinde selamlama konuşması için sahneye çıkan oyunun çevirmeni Cevat Çapan; "Ben çevirdiğimde bu kadar güzel değildi. Benim çevirdiğimden çok daha güzel bir şey ortaya çıkmış. Hepsini yürekten kutluyorum" dedi.

Oyunun yönetmeni Yıldırım Fikret Urağ konuşmasında duygularını şöyle dile getirdi; "15 ay bu tahtanın üstüne çıkıp sizlere kavuşmak için ciddi mücadele verdik. Bu zorlu süreçte dirayetle yollarına devam ettikleri için tüm 'Kutlama' ekibine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum."

Selamda söz alan sahne direktörü Ayşegül İşsever oyunla ilgili oyarak şunları söyledi; "Bugün bir kez daha bir Pinter oyununu sizlerle paylaşmanın keyfini yaşıyoruz. Yıldırım Hoca çok zorlu bir süreçten bu takımla, oyuncularımızla karşınıza geldi. Bu süreçte inadıyla yönetmenime, şevki ve iştahıyla hiçbir şekilde geri durmayan arkadaşlarıma şapka çıkarıyorum. Oyuncu arkadaşlarıma ve yönetmene yürekten teşekkür ediyorum."

Dramaturgisini Dilek Tekintaş'ın, sahne -kostüm tasarımını Sebahat Çolakoğlu’nun, ışık tasarımını Mahmut Özdemir'in, efekt tasarımını Harun Özdamar’ın, koreografisini Hamit Erentürk’ün yaptığı, fotoğraflarını Nesrin Kadıoğlu’nun çektiği oyunda Can Ertuğrul, Çağlar Polat, Erkan Sever, Gizem Akkuş, Orçun Tekelioğlu, Özgür Efe Özyeşilpınar, Pınar Demiral, Selim Can Yalçın, Selin İşcan, Şehnaz Bölen Taftalı rol alıyor.