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Ülkemizin en ünlü seramik ve porselenleri Kütahya'da üretilmektedir. Denizi kıyısı bulunmayan şehrin yükseltisi de sahil şehirlerine oranla fazladır. Bu sebeple de iklimi daha serttir. Şehrin kuruluş tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte MÖ 3000’li yıllara dayandığı tahmin edilmektedir. Kütahya ilçeleri nelerdir? Kütahya’nın ilçeleri tam listesi nedir? Kütahya merkez ilçeleri hangi ilçelerden oluşur? Kütahya ilçeler haritası hangi ilçeleri kapsar? İşte, merak edilen detaylar.

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Kütahya İlçeleri

Afyon, Bilecik, Manisa, Balıkesir, Bursa, Eskişehir ve Konya'ya komşu olan Kütahya'nın eski kaynaklara antik çağlardaki adı Kotiaeon, Cotiaeum ve Koti şeklinde geçmektedir. İl topraklarına yerleşen en eski halk Friglerdir. Kütay'da gezilip görülmesi gereken onlarca yer mevcuttur. Yemyeşil doğası ve şehri adeta süsleyen tarihi yapılarıyla Kütahya, kaplıca turizmi açısından her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Frig Vadisi ve Aizanoi Antik Kenti'ni ziyaret ederek şehir tarihine yakından göz atabilirsiniz. Kütahya Kalesi, Çinili Cami, Dönenler Mevlevihanesi, Dumlupınar Şehitliği, Domaniç Ormanları, listenize eklenmeniz gereken başlıca yerler arasında bulunmaktadır. Kütahya iline bağlı toplam 13 ilçe bulunmaktadır. İşte, Kütahya ilinin ilçeleri:

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Kütahya (İl Merkezi)

Altıntaş

Aslanapa

Çavdarhisar

Domaniç

Dumlupınar

Emet

Gediz

Hisarcık

Pazarlar

Simav

Şaphane

Tavşanlı

Kütahya'nın İlçeleri

Kütahya topraklarına ilk olarak Frigler yerleşmiştir. Hititler, Kimmerler, Lidyalılar, Persler ve Romalılar şehri uzun süre yönettikten sonra 1078'de Anadolu Selçuklu Devleti hâkim olmuştur. Bu dönemde yaşanan taht kavgaları neticesinde şehir tekrar Bizans'a geçmiştir. Bir dönem Germiyanoğlu Beyliği'ne de başkentlik yapmış olan şehir sayısız mimari esere sahiptir. Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerini şehirde bulunan camiler, medreseler, hanlar ve çeşmelerde görebilirsiniz.

Kütahya termal turizmin başkenti sayılan bir şehirdir. Ülkemizde yer alan 80 termal tesisin 8'i Kütahya şehrimizde yer almaktadır. Şehirde yer alan termal sular; kadın hastalıklarına, romatizmaya, sinirsel hastalıklara ve cilt hastalıklarına iyi gelmektedir. Yoncalı Kaplıcaları, Gediz Muratdağı, Tavşanlı Göbel Termal Turizm Merkezi, kentin en önemli termal tesisleri arasında yer almaktadır. Ayrıca termal tesisler şehrin ekonomisine de büyük oranda katkı sağlar.

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Kütahya iklimi üç bölgenin etkisi altında bulunmaktadır. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise soğuk ve yağışlıdır. Kış aylarında yağışlar genellikle kar şeklindedir. Bölgeyi ziyaret etmek için en uygun zaman ilkbahar ve yaz aylarıdır. Kütahya'nın %52'sini ormanlık alanlar oluşturmaktadır. Kentteki tek doğal göl, Simav Gölüdür. Ancak Porsuk, Enne ve Kayaboğazı gibi baraj gölleri de bulunmaktadır. Kütahya ilimizin toplam 13 ilçesi bulunmaktadır. Kütahya’nın ilçeleri şunlardır: Kütahya (Merkez), Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Domaniç, Dumlupınar, Emet, Gediz, Hisarcık, Pazarlar, Simav, Şaphane ve Tavşanlı.

Kütahya Merkez İlçeleri

Kütahya ilinin güncel nüfusu 580.701 olarak açıklanmıştır. Bu nüfusun % 79,71'i şehirlerde yaşamaktadır. Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçe Kütahya Merkez, en az olduğu ilçe ise Dumlupınar ilçesidir. En büyük yüz ölçümüne Kütahya Merkez sahipken en küçük yüz ölçümüne Pazarlar ilçesi sahiptir. Şehrin merkez ilçesi Kütahya Merkez olarak geçmektedir.

Kütahya İlçeler Haritası

Kütahya’nın ilçeleri hakkında detaylı bilgiye harita yardımıyla ulaşım sağlayabilir; ilçelerin konumları ve büyüklükleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Kütahya’nın ilçeleri harita üzerinde şu şekilde gösterilmiştir:

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