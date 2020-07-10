AA

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ile Aslanapa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin ilçede yurda kaçak silah ile mermi soktukları ve yasa dışı silah üretimi yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda, 12 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 4 kuru sıkıdan bozma işlem görmüş tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 1 havalı tüfek, 130 tabanca mermisi, 30 tüfek kartuşu ve silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Silah kaçakçılığı ve yasa dışı silah imalatı yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.