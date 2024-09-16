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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kütahya'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Kütahya'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        Kütahya Domaniç'te karşı yönlerden gelen iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu sürücülerden biri öldü, diğeri yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 02:16 Güncelleme: 16.09.2024 - 02:17
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        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Murat Kuzu (46) öldü, A.T. yaralandı.

        DHA'nın haberine göre; kaza, dün saat 22.00 sıralarında Domaniç-Tavşanlı karayolu, Küçükköy mevkisinde meydana geldi. Tavşanlı istikametine seyir halinde olan Murat Kuzu yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen A.T. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

        Kafa kafaya çarpışan iki otomobil kazanın şiddetiyle savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olduğu anlaşılan Murat Kuzu, Domaniç Devlet Hastanesi'ne, A.T. ise Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        KALDIRILDIĞI HASTANEDE KURTARILAMADI

        Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Murat Kuzu, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. A.T'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #Kütahya
        #Domaniç
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