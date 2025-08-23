Habertürk
        Kütahya'da köyde yangın çıktı; 4 ev küle döndü | Son dakika haberleri

        Kütahya'da köyde yangın çıktı; 4 ev küle döndü

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Başköy'deki bir evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek 3 eve sıçradı. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında küle dönen 4 ev kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2025 - 06:54 Güncelleme: 23.08.2025 - 06:57
        Köyde yangın çıktı; 4 ev küle döndü
        Tavşanlı ilçesine 14 kilometre uzaklıktaki Başköy'deki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. AA'nın haberine göre; kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki 3 eve sıçradı.

        İlk olarak köylülerin müdahale ettiği yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        4 EV KÜLE DÖNDÜ

        İlçe belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler de olay yerine gönderildi.

        Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

        #Kütahya
        #Tavşanlı
        #haberler
        #Son dakika haberler
