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        Haberler Gündem Güncel Kütahya'da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama | Son dakika haberleri

        Kütahya'da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

        Kütahya'da 3'ü masaj salonu toplam 12 adrese düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 05:00 Güncelleme: 06.11.2024 - 05:00
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        Kütahya'da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama
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        Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 3'ü kadın toplam 9 kişi gözaltına alınırken fuhşa zorlanan 10 kadın kurtarıldı.

        İHA'nın haberine göre; ekiplerin 2 aylık teknik ve fiziki takibi sonrası 12 farklı adrese baskın düzenlendi.

        İl merkezinde 3 masaj salonu ile şüphelilere ait 8 ikamet adresi ve Altıntaş ilçesinde 1 ikamet adresi olmak üzere toplam 12 adrese yapılan baskınlarda, E.D. (23), N.S. (33) ve H.K. (36) isimli kadınlar ile E.D. (37), S.Ç. (39), B.Ç. (22), H.İ. (33), A.S. (30) ve Y.Y. (33) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

        Gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü olan E.D (37), B.Ç. (22) ve H.İ. (33) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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        #haberler
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