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Kütahya'da arpa ve buğdayda hastalık görüldü, çiftçilere uyarı yapıldı

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hububat ekili alanlarda yapılan kontrollerde, buğdayda septorya, arpalarda yaprak yanıklığı, kök ve kök boğazı çürüklüğü hastalığı tespit etti. Hastalığa karşı ilaçlı mücadele yapılması gerektiğine dikkat çeken yetkililer, çiftçilere uyarıda bulundu

Giriş: 25.05.2023 - 13:56 | Güncelleme: ABONE OL
Kütahya'da arpa ve buğdayda hastalık görüldü
İHA

Kütahya'da arpa ve buğdayda, kök ve kök boğazı ile septorya hastalığı görüldü.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İlimizde hububat ekili alanlarda yapılan kontrollerde buğdayda Septorya (Septoria tritici), arpalarda yaprak yanıklığı (Rhynchosporium secalis), kök ve kök boğazı çürüklüğü (Fusarium spp.) tespit edilmiş olup, bu hastalığa karşı koruyucu mücadele amacıyla ilaçlı mücadele yapılması gerekmektedir.

Çiftçilerimizin hububat ekili alanlarda tarlalarını kontrol ederek bu hastalık belirtilerini görmeleri durumunda ilaçlı mücadele yapmaları tavsiye edilmektedir. Mücadele etken maddelere sahip Bitki Koruma Ürünlerinden birisini temin ederek, ya da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitki Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü'ne başvurarak kullanılacak ilaçlar hakkında bilgi alınması ve ilaçlama yapılması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istiyoruz."

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