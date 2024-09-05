Kütahya'da anız yangını ormana sıçradı: Alevlere müdahale ediliyor
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı. Alevlere itfaiye ve orman ekipleri müdahale başlattı. Kırklareli'nde çıkan anız yangını da itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, 300 dekar alanın yanı sıra bazı bağ evlerinin bahçelerindeki tarım aletleri zarar gördü.
- 1
Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Ören ve Aslıhanlar köyleri arasındaki tarım arazilerinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.
- 2
Yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.
- 3
İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
-
- 4
KIRKLARELİ
Kırklareli Barajı yakınlarında da henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle otluk alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD ekipleri ile İl Özel İdaresinin iş makineleri yönlendirildi.
- 5
Toplumsal Olaylara Müdahale Aracının da kullanıldığı, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.
İtfaiye araçlarının giremediği bölgeye polis ekipleri bidonlarla su taşıdı.
Yangında, 300 dekar alanın yanı sıra bazı bağ evlerinin bahçelerindeki tarım aletleri zarar gördü.