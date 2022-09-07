KUSURSUZ KİRACI 2. BÖLÜM ÖZETİ

Mona daha istemeden işlediği korkunç cinayetin şokunu atlatamadan bir de ortalıktan kaybolan cesedin peşine düşmek zorunda kalmıştır. Leyla, Mona’nın polise gitmesini engeller. Cesedi ortadan kaldırıp bu korkunç olayı unutmaları gerektiği konusunda arkadaşını ikna eder.

Mona bir yandan aralarında güçlü bir çekimin filizlenmekte olduğu Yakup’un amcasını öldürmenin suçluluğuyla boğuşurken diğer yandan da Leyla ile birlikte kaybolan cesedin esrarını çözmeye çalışır.

Ancak cinayetin bir görgü tanıdığı vardır ve olaylar iki genç kadının planladığı gibi gelişmeyecektir. Mona aradığı sorulara cevap bulmak umuduyla Yakup tarafından davet edildiği bir partiye gider. Ancak orada onu hiç ummadığı tatsız bir sürpriz beklemektedir.