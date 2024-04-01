'Kusursuz Dünya Müzikali' 23 Nisan'da Zorlu PSM'de

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“Bir Hayal Bir Oyun” yarışmasının kazananı Elif Sude Dobra’nın ‘Acayip Teknolojik Masallar” hikayesinden Özlem Saraç Özcan’ın oyunlaştırdığı ve Gaye Cankaya’nın yönettiği “Kusursuz Dünya Müzikali” seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Pınar Altuğ Atacan, Yağmur Topçu ve Yarkın Ünsal ile paylaştığı “Kusursuz Dünya Müzikali” 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Zorlu PSM’de izleyicilerini bekliyor.

Kusursuz Dünya Müzikali’nde Kiraz, kendini “Kusursuz Dünya” bilgisayar oyununa kaptırmış bir çocuktur. Tek isteği tüm bölümleri geçip yenilmez komutan Torumar’ın baş askeri olmaktır. Annesi; Nejla ile babası; Cemal çözüm olarak bilgisayarı, tableti ve telefonu yasaklar. Ancak Kusursuz Dünya, Kiraz’ı bırakmaz. Kusursuz Dünya’nın Yenilmez Komutanı Torumar, Kiraz’a hayır diyemeyeceği bir teklif sunar. Onu sanal dünyanın sonsuzluğuna davet eder ve Pinokyo eşliğinde bir maceraya çıkarır. Hansel ile Gratel, Kırmızı Başlıklı Kız, gibi birçok masalın içine dahil olan Kiraz, sonunda Torumar’ın baş askeri olabilecek midir? Kusursuz Dünya Müzikali sizi gerçek, sanal ve masal arasında bir yolculuğa çıkarıyor.

Kusursuz Dünya Müzikali 23 Nisan biletleri passo.com.tr’de satışta!