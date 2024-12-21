Kuşların göç yolları 'Kuş Hava Yolları' haritasında

Göçmen kuşların rotalarını gösteren haritaya göre, Türkiye özellikle leylekler açısından dünyanın en önemli rotalarından biri konumunda. Doğa Derneği'nin 'Kuş Hava Yolları' adını verdiği haritada, leylek, ak karınlı ebabil, sakarca, kara sırtlı martı ve yırtıcıların göç yolculuğundaki rotaları bulunuyor.

DOĞAYI KUŞ BAKIŞI GÖRMEK

Doğa Derneği'nden yapılan açıklamada, her yıl milyonlarca kuşun beslenmek, üremek ve değişen iklimlere uyum sağlamak için binlerce kilometre yol katettiği belirtilerek, "Bu harita, göçmen kuşların karmaşık ve uzun yolculuklarını çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Doğanın bu hareketi dünyayı 'kuş bakışı' görmemizi sağlıyor" denildi.

Sulak alanların kurutulması, ormanların yok edilmesi, tarım alanlarının genişlemesi ve kimyasal tarım zehirlerinin kullanımının bu kuşların yollarını giderek daha riskli hale getirdiği de vurgulandı.

"HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞU"

Sınırlı verilerle oluşturulan bu haritanın bile Türkiye'nin göçmen kuşlar açısından önemini gösterdiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu haritadaki veriler sadece vericili kuşlardan ve açık veri sağlayan veri tabanları kullanılarak oluşturulmuş. Bu demek oluyor ki çok daha fazla kuş türü göç etmek için Anadolu coğrafyasına ve doğal alanlarına ihtiyaç duyuyor. Kuşların göç rotalarını korumak sadece belirli bir ülkenin ya da bölgenin değil, hepimizin ortak sorumluluğu. Bu fenomenin devam etmesi için ekosistemler bütün olarak korunmalı, kuşların yaşam hakkı garanti altına alınmalı."