Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Kuşadası'nda trafikte silahlı kavga çıktı: 1'i ağır 3 yaralı

Aydın Kuşadası'nda trafikte çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda tabancayla vurulan 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Giriş: 28.03.2023 - 02:30 | Güncelleme: ABONE OL
Kuşadası'nda trafikte silahlı kavga çıktı: 1'i ağır 3 yaralı
AA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde trafikte çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İkiçeşmelik Mahallesi'nde trafikte R.Y, B.O. ile M.C.O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, R.Y'nin silahla ateş ettiği B.O ve M.C.O. yaralandı. Kavgayı ayırmaya çalışan A.E.C'nin ise R.Y'nin silahın kabzasıyla vurması sonucu yaralandığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA'nın haberine göre, yaralılardan B.O'nun durumunun ağır olduğu belirtildi. Ekipler, olayın ardından kaçan şüpheli R.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Eskişehir'de silahlı kavga: 2 yaralı
Eskişehir'de silahlı kavga: 2 yaralı
Diyarbakır'da çocuğa darp iddiasında 2 polise daha tutuklama kararı
Diyarbakır'da çocuğa darp iddiasında 2 polise daha tutuklama kararı
Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli personel alacak
Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli personel alacak
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.