Ağaç altında cansız beden bulundu

Kuşadası ilçesi İkiçeşmelik Mahallesi'nde zeytin ağacının altında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekibi, yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesedin 35 yaşındaki İsa Arınık'a ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.