Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 3 can salı içerisindeki toplam 60 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz Göçmenlerin arasında bulunan bir kişi, "insan kaçakçılığı" yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.