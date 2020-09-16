Demre'deki Noel Baba Kuş Cenneti'ne ilk olarak 2016 yılının ekim ayında ilk kez üç flamingo geldi. 2017 yılında bu sayı 6'ya çıktı.
DHA'nın haberine göre 2018 ve 2019 yıllarında ise yine ekim ayı başlarında 3'er flamingo Noel Baba Kuş Cenneti'ne gelerek kışı burada geçirdi. Bu yıl ise havanın çok sıcak olmasına rağmen 6 flamingo erkenden Noel Baba Kuş Cenneti'ne geldi. Sıcak havaya rağmen, flamingolar Noel Baba Kuş Cenneti'ne renk kattı.
Flamingolar tek olarak, üçlü olarak ve beşli olarak kuş cennetinde gezmeye, beslenmeye başladı. Sıcaktan korunmak için gölge bölgelerde gezip beslenen flamingolar, kuş cennetinin asıl sahiplerinden önce yeni tür olarak alandaki yerlerini aldı.
Noel Baba Kuş Cenneti, Demre'nin Çayağzı Limanı yolunda sulak ve sazlık 100 hektarlık alandan oluşuyor. Kuş cennetinde avlanmak kesinlikle yasak. Daha önceki yıllarda yapılan çalışmalarda 61'i sulak alanda yuvalama ve üreme yapan toplam 149 kuş türü bu alanda yaşıyor. Flamingolarla birlikte kuş türü sayısı 150'yi buldu.
'BU YIL ÇOK ERKEN GELDİLER'
Alandaki kuş türleri hakkında daha önceki yıllarda çalışma yapan ve bir kitap yazan Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Erdoğan, "Bu flamingolar önceki yıllarda burada kışlayan bireyler olabilir. Burada yeterli yiyecek buldukları ve rahat ettikleri için bu yıl çok erken geldiler. Çünkü Demre'deki sulak alan güvenli ve yeterli beslenmek için uygun. Büyük ihtimalle mart ayına kadar burada kalacaklardır" dedi.
'ERKEN GELİP 6 TANE OLDU'
Alandaki flamingoları her yıl fotoğraflayan Erhan Yücesan da, "Geçen ekim aylarında buraya 3 tane flamingo geliyordu. Bu sene biraz daha erken gelip 6 tane oldu. İnşallah önümüzdeki yıllarda biraz daha fazla olmasını umut ediyoruz. Dileğimiz flamingoların buraya sürü halinde gelip, kuş cennetimizi zenginleştirip, güzelleştirmeleri" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!