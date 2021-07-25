Kuş cennetine hendek kazdılar!

DHA

Asi Nehri'nin Akdeniz´e döküldüğü Samandağ ilçesinde, Türkiye´de kayıt altına alınan 490 kuştan 282 türünü barındıran Milleyha Kuş Cenneti´nin kenarına hendek kazıldı.

DHA'nın haberine göre hendek tepkilere neden oldu. Afrika ve Asya´dan göç eden kuşlar için dinlenme alanı özelliği taşıyan göletin, mevsimsel şartların da etkisiyle kuru olduğu ancak hendeğin kapatılmaması halinde ilkbaharda su tutacağı zamanlarda ekolojik dengenin bozulacağı bildirildi.

Bölgede daha önce Türkiye´de kayıt altına alınmamış Arabistan toygarı, çöl çobanaldatanı türü kuşları fotoğraflayarak ilk kez kayıt altına alan kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu da olaya tepki gösterdi.

'İNSANLIK ADINA GENE UTANDIM'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Emin Yoğurtçuoğlu, şunları söyledi: "Kuşların ana göç yolu üzerinde olan Hatay Samandağ'daki Milleyha Kuş Cenneti'nde tam 21 kilometre yürüyüş yaptım. Aslında neredeyse her gün bu yürüyüşü yapıyorum. Yürürken kuş cennetindeki gölün kenarında koca bir kanal açılmış olduğunu gördüm. Gölün suyu içine dolmaya başlamış. Böylece göldeki son su da kanalın içine dolup kuruyacak. Tuz Gölü´nde yavru flamingoların başına gelen buradaki kuşların ve doğanın başına bile bile getiriliyor. Ancak bu son değil, bir şey daha beni şoka uğrattı. İlkbaharda su tutan, çok önemli tuzcul bitkilerin bulunduğu, binlerce yıllık bir sulak çayır ekosisteminin üstünün birkaç kamyon ve dozerle toprak doldurulduğunu gözyaşları içinde izledim. Biraz daha ilerlediğimde, sahile vuran çöplerin arasında dinlenmeye çalışan, şaşkınlık içindeki uzunbacak kuşunu görünce de onun adına insanlık için gene utandım. Kuşlar, çocuklar gibidir. Saftırlar, tertemizlerdir. Konacak tek bir düzgün alanı olmadığından belki göç yolunda ölüp gidecek bu suya bağımlı kuşlar. Benim anlayamadığım, insan bu çağda su kaynağını, gölü niye yok etmek ister? Suyun önemini hala nasıl anlayamamış olduğumuz tepemden aşağı yıldırım gibi düşüyor." ifadelerini kullandı.

'HATAY'DAKİ SON DOĞAL KIYI GÖLETİ'

Yetkililere seslenen Yoğurtçuoğlu, "Asi Nehri´nin son yadigarı olan Milleyha Kuş Cenneti dediğimiz yer, Hatay´da Asi´ye ait kalan son kale doğa adına. Ayrıca muazzam bir eko turizm potansiyeline sahip. 282 farklı kuş türünün kaydedildiği, Türkiye´de daha önce görülmemiş birçok kuş türünü kaydedip ulusal ve uluslararası camiada büyük yankı uyandıran bir lokasyon. Manyas Kuş Cenneti´nden daha etkileyici olabilen, korunabilse büyük bir iş başaracağımız Hatay´daki son doğal kıyı göleti. Daha ne diyeyim bilmiyorum. Başkanlar ve bütün karar vericiler durumdan haberdar. Hatta birlikte ziyaret ettik burayı çoğuyla. Korunacak diye sözler verildi. Peki nasıl oluyor da göz göre göre bir alandaki bu kıyıma izin veriliyor? Umudumuzu neye ve kime bağlayacağız Bir Tuz Gölü vakası daha yaşanmadan burada olanların önüne geçmeye davet ediyorum" şeklinde paylaşım yaptı.

TARLASININ SINIRINI BELİRLEMEK İÇİN KAZMIŞ

Yoğurtçuoğlu'nun paylaşımının ardından sosyal medyada çok sayıda tepki gelmesi üzerine hendeği kimin kazdığının tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, çiftçi Yusuf İzzettin C.'nin kendi tarlasının sınırını belirlemek ve işgalleri önlemek için hendek kazdığı belirlendi. Samandağ Belediyesi, hendeğin kapatılması için polis eşliğinde iş makineleriyle çalışma başlattı. Belediyeden konuya ilişkin yapılan açıklamada, bölgeye daha önce moloz dökülmesi üzerine çalışma yapıldığını, hendek kazma olayıyla ilgili sorumlulara para cezası uygulanması için encümen toplantısında görüşme yapılacağı belirtildi.