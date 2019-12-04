04 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Zafer Samancı'nın haberine göre olay, 2017 yılının eylül ayında merkez Selçuklu ilçesi Aşağı Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bir fabrikada meydana geldi. Zafer Tatlısert, şiddetli geçimsizlik nedeniyle kendisine boşanma davası açan eşi Saliha Gizem T.'nin muhasebeci olarak çalıştığı fabrikaya motosikletle gidip, kapıdaki güvenlik görevlisine kendisini kurye olarak tanıttı. Tatlısert, daha sonra eşini 4 kurşunla vurduktan sonra kendisi engellemeye çalışan Abdülkerim Ünal'ı da hafif yaraladı. Olay sonrası gözaltına alınan Tatlısert, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.
Eşini 4 kurşunla yaralayan Zafer Tatlısert, Konya Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına SEGBİS (Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile katıldı. Duruşmada müşteki Saliha Gizem T., yakınları ve taraf avukatları da hazır bulundu. Saliha Gizem T., "Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum. Kendisi beni daha önce de öldürmeye teşebbüs etmiş ancak silahı tutukluk yapmıştı. Bu nedenle öldürmeye teşebbüsten cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.
'BİR ANDA REFLEKS OLARAK 'KURYEYİM' DEDİM'
Savcının esas hakkında mütalaasını vermesinin ardından son sözü sorulan sanık Zafer Tatlısert, ifadesinde şunları söyledi: "Olay günü ben kurye kıyafeti giymedim. Başımdaki kaskı da güvenlik amaçlı, motosiklet kullanmak için takmıştım. İş yerine girerken güvenlik görevlisi kim olduğumu sorunca, bir anda refleks olarak 'kuryeyim' dedim.
Olayı önceden tasarlamadım. Olayı tasarlamış olsam, güvenlik kameralarının olmadığı bir yere giderdim. Her yerde güvenlik kamerasının olduğu iş yerine gitmezdim. Eşimden şüphelendiğim için can havliyle çalıştığı iş yerine gittim. Bu olaydan önce, kendilerine, 'öldürmek amacıyla ateş ettiğim' iddiası da doğru değildir. Müştekiler bana iftira atmaktadır."
TOPLAM 25 YIL 11 AY 7 GÜN HAPİS CEZASI
Mahkeme heyeti, sanık Tatlısert'e, "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Heyet, eylemin teşebbüs aşamasında kalması ve haksız tahrik indirimiyle cezayı 13 yıl 6 aya indirdi. Tatlısert'e yine eşi Gizem'i başka bir olayda yaralama suçundan 11 ay 7 gün, eşinin iş arkadaşı Abdülkerim Ü.'yü 'kasten yaralama' suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Sanık ayrıca, Çağatay G.'ye karşı "kasten yaralama" eyleminden 12 ay, Sadık G.'ye karşı "kasten yaralama" eyleminden 9 ay, 6136 sayılı "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler" kanununa aykırı davranışı dolayısıyla 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa toplamda, 25 yıl 11 ay 7 gün hapis cezası verildi.
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