Kuruyor! 50 yıllık baraj alarm veriyor

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinden geçen Kesiksuyu Çayı üzerine tarımsal sulamada kullanılmak üzere yaklaşık 50 yıl önce toprak gövde dolgusuyla inşa edilen Mehmetli Barajı, suların çekilmesiyle birlikte alarmı vermeye başladı. 11 bin 876 hektarlık alana kurulan baraj, 2020 Temmuz ayında yüzde 37 doluluk oranıyla maksimum seviyeye ulaşırken, 2021 yılı ocak ayında yüzde 12 doluluk seviyesine geriledi. Bu yılın temmuz ayında ise yağışla birlikte doluluk oranı tekrardan yüzde 30 seviyelerine çıkan Mehmetli Barajı'nın havadan çekilen görüntüsü kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.
Barajın kuraklıktan dolayı kuruma noktasına geldiğini anlatan Ziraat Mühendisi Mehmet Aktaş, şunları söyledi: "Yaklaşık 50 yıl önce Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kurulan Mehmetli Barajı, 2021 Ocak ayında yüzde 12 doluluk oranına sahipken, temmuz ayında ancak yüzde 30 oranına çıkabilmiştir. Tamamen sulama amaçlı kurulan Mehmetli Barajı kuraklıktan dolayı kuruma noktasına gelmiştir.
Birkaç yıldır Çukurova'daki yağışların az olması barajlardaki doluluk oranları ciddi şekilde aşağıya çekmiştir. Geçen yıl arpa ve buğday ekim zamanlarında yağışın az olması nedeniyle çiftçilerin buğday ve arpa ekim alanlarını sulamalarını barajdan yapmalarına sebep olmuştur. Yine geçen yıl barajlardaki doluluk oranlarının düşük olmasından dolayı çiftçiler mısır yerine ayçiçek ekimine yönelmiştir" diye konuştu.
Öte yandan, bir yıl içerisinde Berke Barajı'nın doluluk oranı yüzde 97'den 75'e, Kalecik Barajı'nın doluluk oranı yüzde 57'den 48'e ve Aslantaş Barajı'nın doluluk oranı yüzde 74'den 53'e düştü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!