Kuruyor! 50 yıllık baraj alarm veriyor

İHA

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinden geçen Kesiksuyu Çayı üzerine tarımsal sulamada kullanılmak üzere yaklaşık 50 yıl önce toprak gövde dolgusuyla inşa edilen Mehmetli Barajı, suların çekilmesiyle birlikte alarmı vermeye başladı. 11 bin 876 hektarlık alana kurulan baraj, 2020 Temmuz ayında yüzde 37 doluluk oranıyla maksimum seviyeye ulaşırken, 2021 yılı ocak ayında yüzde 12 doluluk seviyesine geriledi. Bu yılın temmuz ayında ise yağışla birlikte doluluk oranı tekrardan yüzde 30 seviyelerine çıkan Mehmetli Barajı'nın havadan çekilen görüntüsü kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.

Barajın kuraklıktan dolayı kuruma noktasına geldiğini anlatan Ziraat Mühendisi Mehmet Aktaş, şunları söyledi: "Yaklaşık 50 yıl önce Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kurulan Mehmetli Barajı, 2021 Ocak ayında yüzde 12 doluluk oranına sahipken, temmuz ayında ancak yüzde 30 oranına çıkabilmiştir. Tamamen sulama amaçlı kurulan Mehmetli Barajı kuraklıktan dolayı kuruma noktasına gelmiştir.

Birkaç yıldır Çukurova'daki yağışların az olması barajlardaki doluluk oranları ciddi şekilde aşağıya çekmiştir. Geçen yıl arpa ve buğday ekim zamanlarında yağışın az olması nedeniyle çiftçilerin buğday ve arpa ekim alanlarını sulamalarını barajdan yapmalarına sebep olmuştur. Yine geçen yıl barajlardaki doluluk oranlarının düşük olmasından dolayı çiftçiler mısır yerine ayçiçek ekimine yönelmiştir" diye konuştu.

Öte yandan, bir yıl içerisinde Berke Barajı'nın doluluk oranı yüzde 97'den 75'e, Kalecik Barajı'nın doluluk oranı yüzde 57'den 48'e ve Aslantaş Barajı'nın doluluk oranı yüzde 74'den 53'e düştü.