Kuruyan göllere dikkat çekmek için Çıldır Gölü'nde 13 kilometre kulaç atacak

Deliveli, Kuyucuk Gölü ile diğer kuruma riski bulunan sulak alanlar konusunda farkındalık oluşturmak için Doğu Anadolu'daki gölleri yüzerek geçme projesini hayata geçirdi.
Bu kapsamda Çıldır Gölü'nün Ardahan tarafındaki Kuzey Yıldızı bölgesinden Kars'ın Gülyüzü köyüne doğru kulaç atmaya başlayan Deliveli, yaklaşık 13,4 kilometre mesafeyi 6 saatte bitirmeyi planladı.
Deliveli, etkinlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla da pankart açtı.
Deliveli, AA muhabirine, amacının Kuyucuk Gölü ile diğer göllerin kurumasına dikkati çekmek ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak olduğunu söyledi.
Türkiye'de son yıllarda kuruyan göllere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Çıldır'da bulunduğunu ifade eden Deliveli, şunları kaydetti:
"Burada olduğum için çok mutluyum. Bugün 30 Ağustos, anlamlı bir gün. Bu vesileyle Zafer Bayramı'mızı kutluyorum. Asıl amacımız bölgemizde kuruyan göllerimize dikkat çekmek. Özelilikle Kuyucuk Gölü için bölgedeki yetkililerle ortak çalışma yürütüyoruz. Çıldır Gölü'nü de tamamladığımızda üç günde üç göl de yüzmüş olacağız. Bugün Çıldır Gölü'nü de yüzüp kapanışı yapacağız."
Kuzeydoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban ise Kuyucuk Gölü için Türkiye'nin farklı yerlerinde farkındalık çalışmalarının yapıldığını bildirerek, "Emre Deliveli, Kars'taki bazı gölleri yüzerek Kuyucuk Gölünün ve sulak alanlarının kurumasına dikkati çekmeye çalışıyor. Çıldır Gölü bizim için önemli tabii ki. Sonuçta Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü. Bu gölde yapılan etkinlik, farkındalık oluşturulması açısından son derece önemli." ifadelerini kullandı.
Çoban, Deliveli'yi bot ile takip ederken, aynı zamanda Çıldır Gölü'ndeki kuş türlerini de görme şansı bulacağını kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!