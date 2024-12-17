Kurutma makinesi yangın çıkardı!
Olay, Bursa'da meydana geldi. Bursa'daki bir dairede iddiaya göre kurutma makinesi yüzünden yangın çıktı. Anne iki yaşındaki kızını ateş çemberinden zor kurtardı. Evlerinde büyük hasar oluşan aile çaresizlikten komşularına sığınmak zorunda kaldı.
Giriş: 17.12.2024 - 19:30 Güncelleme: 17.12.2024 - 19:30
Olay, Bursa'da meydana geldi.
Bursa'daki bir dairede iddiaya göre kurutma makinesi yüzünden yangın çıktı.
Anne iki yaşındaki kızını ateş çemberinden zor kurtardı.
Evlerinde büyük hasar oluşan aile çaresizlikten komşularına sığınmak zorunda kaldı.
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